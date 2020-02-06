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Украинцам задолжали выплаты субсидий на сумму более 14 млн грн. Фото: 24 канал

19 областей и 14 млн грн долгов: Счетная палата рассказала, где в Украине не выплачивают субсидии

6 фев 2020, 15:06
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Субсидии и льготы в Украине выплачиваются с задержками. По состоянию на начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины.

Общая сумма долга — 14,6 млн грн. Самые большие задолженности во Львовской и Днепропетровской областях — 7,2 млн грн и 4,9 млн грн соответственно. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Также в Киеве и области не выплатили субсидии на сумму 600 тыс. грн, а в Запорожской области задолжали 500 тыс. грн. Эти долги, по словам Пацкана, могут не погасить даже до конца текущего года. Из-за этого украинцы, которые нуждаются в государственной помощи и не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги, останутся без помощи.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в госбюджете на 2020 год не предусмотрено предоставление этой субвенции местным бюджетам.

Глава Счетной палаты добавил, что в 2019 году на выплату льгот и субсидий местным бюджетам выделили 21,6 млрд грн.

Ранее в Минсоцполитики рассказали о пересчете льгот и субсидий за новую услугу доставки природного газа. Пересчет автоматически проведут в феврале. Для этого украинцам не понадобится никуда обращаться дополнительно.


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