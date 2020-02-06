Українцям заборгували виплати субсидій на суму понад 14 млн грн. Фото: 24 канал

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Субсидії та пільги в Україні виплачуються з затримками. Станом на початок 2020 року заборгованість із виплат пільг та субсидій населенню на оплату комунальних послуг була в 19 областях України.

Загальна сума боргу — 14,6 млн грн. Найбільші заборгованості у Львівській та Дніпропетровській областях — 7,2 млн грн та 4,9 млн грн відповідно. Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства.

Також у Києві і області не виплатили субсидії на суму 600 тис. грн, а в Запорізькій області заборгували 500 тис. грн. Ці борги, за словами Пацкана, можуть не погасити навіть до кінця поточного року. Через це українці, які потребують державної допомоги і не можуть самостійно оплатити комунальні послуги, залишаться без допомоги.

Така ситуація склалася через те, що в держбюджеті на 2020 рік не передбачено надання цієї субвенції місцевим бюджетам.

Глава Рахункової палати додав, що в 2019 році на виплату пільг і субсидій місцевим бюджетам виділили 21,6 млрд грн.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли про перерахунок пільг і субсидій за нову послугу доставки природного газу. Перерахунок автоматично проведуть у лютому. Для цього українцям не знадобиться нікуди звертатися додатково.