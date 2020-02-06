Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українцям заборгували виплати субсидій на суму понад 14 млн грн. Фото: 24 канал

19 областей та 14 млн грн боргів: Рахункова палата розповіла, де в Україні не виплачують субсидії

6 лют 2020, 15:06
999

Субсидії та пільги в Україні виплачуються з затримками. Станом на початок 2020 року заборгованість із виплат пільг та субсидій населенню на оплату комунальних послуг була в 19 областях України.

Загальна сума боргу — 14,6 млн грн. Найбільші заборгованості у Львівській та Дніпропетровській областях — 7,2 млн грн та 4,9 млн грн відповідно. Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства.

Також у Києві і області не виплатили субсидії на суму 600 тис. грн, а в Запорізькій області заборгували 500 тис. грн. Ці борги, за словами Пацкана, можуть не погасити навіть до кінця поточного року. Через це українці, які потребують державної допомоги і не можуть самостійно оплатити комунальні послуги, залишаться без допомоги.

Така ситуація склалася через те, що в держбюджеті на 2020 рік не передбачено надання цієї субвенції місцевим бюджетам.

Глава Рахункової палати додав, що в 2019 році на виплату пільг і субсидій місцевим бюджетам виділили 21,6 млрд грн.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли про перерахунок пільг і субсидій за нову послугу доставки природного газу. Перерахунок автоматично проведуть у лютому. Для цього українцям не знадобиться нікуди звертатися додатково.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Смертельний коронавірус: внутрішньоутробна передача інфекції наразі не доведена — медики

Немовля, в якого через півтора дня після народження виявили коронавірус 2019-nCoV, могло інфікуватися в результаті контакту з іншими людьми. В інших дітей, народжених інфікованими матерями, вірусу наразі не виявляють

Світові новини
15:28

Верховна Рада пішла обідати: Тимошенко залишилася в кріслі Разумкова у супроводі кількох «слуг» (ФОТО)

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, місце якого у президії сьогодні зайняла нардеп Юлія Тимошенко, заявив, що це не парламентаризм — займати місце іншого. Зараз нардепи пішли на перерву, але Тимошенко вирішила не покидати сесійну залу

Новини України
14:40

Касетний скандал: Ткаченко зізнався Зеленському, що прослушка Гончарука зберігалася на комп’ютерах «1+1» — ЗМІ

Після обшуків на телеканалі «1+1» нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко підтвердив, що на комп’ютерах телеканалу знайшли записи прослушок прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У цьому він зізнався на зустрічі з Володимиром Зеленським

Новини України
13:10
1432