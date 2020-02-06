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Верховна Рада пішла обідати: Тимошенко залишилася в кріслі Разумкова під охороною кількох слуг

Верховна Рада пішла обідати: Тимошенко залишилася в кріслі Разумкова у супроводі кількох «слуг» (ФОТО)

6 лют 2020, 14:40
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Верховна Рада пішла на перерву до 16.00 після кількох годин суперечок через блокування трибуни та президії опозиційними народними депутатами. Ще зранку лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зайняла місце спікера українського парламенту Дмитра Разумкова. Зараз Тимошенко також перебуває у сесійній залі, — ймовірно нардеп не хоче залишати місце у президії. Тимошенко знаходиться «під охороною» кількох народних обранців із президентської фракції «Слуга народу».

Верховна Рада пішла обідати: Тимошенко залишилася в кріслі Разумкова під охороною кількох слуг

Раніше сьогодні під час блокування трибуни між «слугами народу» та нардепами, які виступають проти ринку землі, виникла штовханина. Наостанок Дмитро Разумков звернувся до депутатів з трибуни.

Не парламентаризм займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні, — натякнув Разумков на Тимошенко, яка вже кілька годин не покидає місце спікера у президії Ради.

Нагадаємо, сьогодні «слуга» Микола Тищенко з мажоритарником Сергієм Рудиком поштовхалися із представниками «Батьківщини». У цей момент засідання Ради вів перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук, який просив депутатів доводити свою правоту «в дискусії, а не в кулачних мавпячих прижках отут».

Джерело: Ракурс


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