Станіслав Шевчук, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n133293-kolyshnomu-ochilkovi-ksu-shevchuku-apelyaciynyy-sud-vidmovyv-u-ponovlenni-na-posadi.html

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Станіславу Шевчуку, колишньому очільникові Конституційного суду України (КСУ), Шостий апеляційний суд відмовив у поновленні на посаді.

Відповідне провадження суд вирішив закрити та відмовити в позові. Про це у своєму Фейсбуці повідомив колишній радник Шевчука Денис Невядомський.

Права на суд більше немає, — розкритикував Невядомський рішення апеляційного суду. — Проект «українське правосуддя» сьогодні де-факто закрився.

Шевчука з посади голови КСУ звільнили 14 травня 2019 року голосами більшості членів суду. Підставою для звільнення був звіт комісії з регламенту та етики КСУ, в якому йшлося про істотні порушення в роботі Шевчука.

Зокрема, у звіті йшлося про його розпорядження щодо затвердження положення про не передбаченого законодавством чи регламентом позаштатного радника голови КСУ, котрим 28 лютого 2019 року став Невядомський. До цього в схожий спосіб призначалися й інші радники.

У звіті стверджувалося, що радники втручалися в роботу керівників структурних підрозділів, давали розпорядження співробітникам секретаріату, мали доступ до матеріалів з обмеженим доступом тощо.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Шевчука щодо поновлення на посаді. Проте на початку грудня КСУ, розглядаючи подання групи народних депутатів, постановив, що його рішення не можуть бути оскаржені.