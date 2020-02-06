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Станислав Шевчук, фото: LIGA.net
Бывшему главе КСУ Шевчуку апелляционный суд отказал в восстановлении в должностиhttps://racurs.ua/n133293-byvshemu-glave-ksu-shevchuku-apellyacionnyy-sud-otkazal-v-vosstanovlenii-v-doljnosti.htmlРакурс
Станиславу Шевчуку, бывшему руководителю Конституционного суда Украины (КСУ), Шестой апелляционный суд отказал в восстановлении в должности.
Соответствующее производство суд решил закрыть и отказать в иске. Об этом в своем Фейсбуке сообщил бывший советник Шевчука Денис Невядомский.
Права на суд больше нет, — раскритиковал Невядомский решение апелляционного суда. — Проект «украинское правосудие» сегодня де-факто закрылся.
Шевчука с должности главы КСУ уволили 14 мая 2019 года голосами большинства членов суда. Основанием для увольнения был отчет комиссии по регламенту и этике КСУ, в котором говорилось о существенных нарушениях в работе Шевчука.
В частности, в отчете говорилось о его распоряжении об утверждении положения о не предусмотренном законодательством или регламентом внештатном советнике главы КСУ, которым 28 февраля 2019 года стал Невядомский. До этого в похожий способ назначались и другие советники.
В отчете утверждалось, что советники вмешивались в работу руководителей структурных подразделений, давали распоряжение сотрудникам секретариата, имели доступ к материалам с ограниченным доступом.
Напомним, в октябре 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Шевчука о восстановлении в должности. Однако в начале декабря КСУ, рассматривая представление народных депутатов, постановил, что его решения не могут быть обжалованы.
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