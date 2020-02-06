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Ракурс
Станислав Шевчук, фото: LIGA.net

Бывшему главе КСУ Шевчуку апелляционный суд отказал в восстановлении в должности

6 фев 2020, 14:37
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Станиславу Шевчуку, бывшему руководителю Конституционного суда Украины (КСУ), Шестой апелляционный суд отказал в восстановлении в должности.

Соответствующее производство суд решил закрыть и отказать в иске. Об этом в своем Фейсбуке сообщил бывший советник Шевчука Денис Невядомский.

Права на суд больше нет, — раскритиковал Невядомский решение апелляционного суда. — Проект «украинское правосудие» сегодня де-факто закрылся.

Шевчука с должности главы КСУ уволили 14 мая 2019 года голосами большинства членов суда. Основанием для увольнения был отчет комиссии по регламенту и этике КСУ, в котором говорилось о существенных нарушениях в работе Шевчука.

В частности, в отчете говорилось о его распоряжении об утверждении положения о не предусмотренном законодательством или регламентом внештатном советнике главы КСУ, которым 28 февраля 2019 года стал Невядомский. До этого в похожий способ назначались и другие советники.

В отчете утверждалось, что советники вмешивались в работу руководителей структурных подразделений, давали распоряжение сотрудникам секретариата, имели доступ к материалам с ограниченным доступом.

Напомним, в октябре 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Шевчука о восстановлении в должности. Однако в начале декабря КСУ, рассматривая представление народных депутатов, постановил, что его решения не могут быть обжалованы.

Источник: Ракурс


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