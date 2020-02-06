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Кабмин упростил регистрацию земельных участков. Фото: Рexels

Регистрация земельного участка: Гончарук рассказал о новой системе

6 фев 2020, 14:30
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Регистрацию земельных участков в Государственном земельном кадастре упростили. Кабинет министров 6 февраля запустил бесплатную функцию проверки обменных XML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков.

По словам Гончарука, обменный XML-файл — это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра. Об этом он написал у себя в Telegram.

Ранее, чтобы зарегистрировать земельный участок, украинцам приходилось месяцами ждать проверки обменного XML-файла. Теперь украинцам упростили эту задачу. Новая функция проверки будет самостоятельно проверять файлы и оповестит о допущенных ошибках. Раньше ответ приходилось ждать месяцами, но даже в таком случае в госреестре не сообщали, где именно были допущены ошибки.

Также теперь при подаче электронного заявления на госрегистрацию земельного участка можно не собирать бумажные документы, а сделать ссылку на протокол проверки обменного файла. Кроме того, есть возможность по QR-коду проверить валидность файла.

Такие нововведения Гончарук назвал еще одним шагом к прозрачной работе Госгеокадастра. Также, по его мнению, это поможет устранить коррупционные риски.

Напомним, ранее сервис анализа спутниковых снимков EOS Data Analytic позволил выявить в Украине около 4,3 млн га незарегистрированных в кадастре сельхозземель.


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