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Кабмін спростив реєстрацію земельних ділянок. Фото: Рexels

Реєстрація земельної ділянки: Гончарук розповів про нову систему

6 лют 2020, 14:30
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Реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі спростили. Кабінет міністрів 6 лютого запустив безкоштовну функцію перевірки обмінних XML-файлів, необхідних для реєстрації земельних ділянок.

За словами Гончарука, обмінний XML-файл — це електронний документ, на основі якого вносяться відомості в систему Державного земельного кадастру. Про це він написав у себе в Telegram.

Раніше, щоб зареєструвати земельну ділянку, українцям доводилося місяцями чекати перевірки обмінного XML-файла. Тепер українцям спростили цю задачу. Нова функція перевірки буде самостійно перевіряти файли і сповістить про допущені помилки. Раніше відповідь доводилося чекати місяцями, але навіть у такому випадку в держреєстрі не повідомляли, де саме були допущені помилки.

Також тепер під час подачі електронної заяви на держреєстрацію земельної ділянки не треба буде збирати багато паперових документів — достатньо зробити посилання на протокол перевірки обмінного файлу. Окрім того, є можливість по QR-коду перевірити валідність файлу.

Такі нововведення Гончарук назвав ще одним кроком до прозорої роботи Держгеокадастра. Також, на його думку, це допоможе усунути корупційні ризики.

Нагадаємо, раніше сервіс аналізу супутникових знімків EOS Data Analytic дозволив виявити в Україні близько 4,3 млн га незареєстрованих в кадастрі сільгоспземель.


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