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Найдовший політ серед жінок у космосі: астронавтка NASA приземлилась у Казахстані, фото: NASA

Найдовший політ серед жінок у космосі: астронавтка NASA приземлилась у Казахстані (ФОТО)

6 лют 2020, 14:26
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Крістіна Кох, американська астронавтка, завершила найдовший космічний політ серед жінок.

Вона встановила новий рекорд. Цей політ серед жінок вважається за тривалістю найдовшим. Про це повідомляє ВВС.

Разом із 40-річною Кох повернувся російський астронавт Олександр Скворцов. Ла Пармітано, астронавт Європейського космічного агентства, також повернувся на Землю.

Крістіна Кох — інженер-електрик зі штату Монтана. Вона провела 328 днів на Міжнародній космічній станції. Попередній рекорд належав американці Пеґґі Вітсон — вона провела на МКС 289 днів.

Місії астронавтів тривають пів року. У квітні 2019 року NASA продовжила термін перебування Крістіни Кох до лютого 2020 року.

Найдовший політ серед жінок у космосі: астронавтка NASA приземлилась у Казахстані, фото: NASA

Серед чоловіків найдовше у космосі був астронавт Скотт Келлі. На борту МКС він перебував 340 днів з 2015 по 2016 роки.

Світовий рекорд встановив російський космонавт Валерій Поляков. У 1990-х росіянин перебував на борту орбітальної станції «Мир» 437 діб і 18 годин.

Нагадаємо, у жовтні Крістіна Кох та Джессіка Мейр вперше в історії одночасно вийшли у відкритий космос. Жінки-астронавти замінили несправний блок заряду та розряду акумулятора на МКС.


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