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Самый длительный полет среди женщин в космосе: астронавтка NASA приземлилась в Казахстане, фото: NASA

Самый длительный полет среди женщин в космосе: астронавтка NASA приземлилась в Казахстане (ФОТО)

6 фев 2020, 14:26
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Кристина Кох, американская астронавтка, завершила самый длительный космический полет среди женщин.

Она установила новый рекорд. Этот полет среди женщин считается самым продолжительным. Об этом сообщает ВВС.

Вместе с 40-летней Кох вернулся российский космонавт Александр Скворцов. Ла Пармитано, астронавт Европейского космического агентства, также вернулся на Землю.

Кристина Кох — инженер-электрик из штата Монтана. Она провела 328 дней на Международной космической станции. Предыдущий рекорд принадлежал американке Пегги Уитсон — она провела на МКС 289 дней.

Миссии астронавтов продолжаются полгода. В апреле 2019 NASA продлила срок пребывания Кристины Кох до февраля 2020 года.

Самый длительный полет среди женщин в космосе: астронавт NASA приземлился в Казахстане, фото: NASA

Среди мужчин дольше в космосе был астронавт Скотт Келли. На борту МКС он находился 340 дней с 2015 по 2016 годы.

Мировой рекорд установил российский космонавт Валерий Поляков. В 1990-х россиянин находился на борту орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 часов.

Напомним, в октябре Кристина Кох и Джессика Мейр впервые в истории одновременно вышли в открытый космос. Женщины-космонавты заменили неисправный блок заряда и разряда аккумулятора на МКС.


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