Американский миллиардер Ровт судиться против нардепа Дубинского, фото — ФБР

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Ракурс

Бизнесмен Алекс Ровт обратился в суд с иском о защите чести и достоинства и опровержении недостоверной информации, которую распространил телеканал «1+1».

Соответчиками являются нардеп Александр Дубинский, авторы программы «Гроші» и канал «1+1», сообщил экс-нардеп и бывший председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Причиной подачи иска является сообщение Дубинского в Фейсбук, сюжеты в программах «Дубинизмы» и «Гроші» на канале «1+1». Интересы Ровта в суде будет представлять именно Москаль. С аналогичным иском Ровт обратился и в суд в США.

Ровт обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, а также опровержении недостоверной информации и относительно дезинформации, изложенной недавно на телеканале «1+1» в указанных передачах, — написал Москаль.

Кроме Дубинского, соответчиками в деле являются и авторы программы «Гроші», а также канал «1+1».

В посте Дубинский 30 января заявил, что бизнесмены Алекс Ровт и Имре Пак имеют отношение к коррупционным схемам на Одесском припортовом заводе. 3 февраля на канале «1+1» вышел сюжет на эту тему. Речь шла о том, что близкие к Ровту лица якобы намеревались купить за 5 млн долл. должность директора Одесского припортового завода. Впоследствии подобный сюжет вышел и в видеоблоге Дубинского на «плюсах».

Москаль в Фейсбук вспомнил, что два года назад суд в Будапеште признал информацию о якобы коррупционных действиях Ровта и Пака недостоверной. Журналиста, распространившего эти данные, приговорили к общественным работам.

Алекс Ровт — 68-летний украино-американский предприниматель еврейского происхождения, миллиардер, владелец ряда крупных предприятий в области химической промышленности. Он родился в Мукачево. В 1973 году переехал жить в Венгрию, затем эмигрировал в США. Сейчас он президент компании «IBE Trade Corp» в Нью-Йорке по производству и реализации минеральных удобрений.

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