Хакеры поразили компьютеры Минобороны США, фото: Adam Thomas

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Компьютеры Минобороны США использовали для майнинга (генерации путем сложных математических расчетов) криптовалюты Monero.

Компьютеры американского оборонного ведомства были заражены вредоносным программным обеспечением и входили в состав ботнета (сети, которая позволяет злоумышленнику выполнять определенные действия с использованием ресурсов зараженного компьютера). Это обнаружил специалист по безопасности с Бангландеш Нитеш Суран, который предупредил об этом Минобороны США на соответствующем интернет-ресурсе.

Собственно, первоначальное сообщение Сурана касалось только обнаруженной им проблемы в безопасности, которая позволяла получить доступ к этим компьютерам любому пользователю интернета без каких-либо проверок и захватить полный контроль над ними.

Уже после того, как в Минобороны США заявили, что устранили эту проблему, он понял, что на самом деле кто-то еще до него обнаружил эту уязвимость и воспользовался ею. После более детального анализа эксперт обнаружил доказательства того, что хакеры установили на компьютеры программу, которая генерировала Monero.

Также удалось установить номер электронного кошелька для криптовалюты, наполнением которого занималось это вредоносное программное обеспечение.

По информации издания Zdnet, о номере этого кошелька пострадавшие от действий хакеров пользователи, преимущественно из Китая, сообщали еще в августе 2018 года. Сегодня на нем размещены 35,4 монеты Monero, стоимостью которых составляет чуть более 2,5 тыс. долл. США. Однако не исключено, что в прошлом с него уже выводили средства.

Напомним, осенью прошлого года хакеры украли данные более чем 250 тыс. клиентов квартала «красных фонарей» в Нидерландах.