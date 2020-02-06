На лайнере Diamond Princess нет инфицированных украинцев. Фото: Hops.id

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Смертельным коронавирусом, обнаруженном на лайнере Diamond Princess, заразились уже 20 пассажиров. На борту судна находятся также 25 украинцев, у всех них коронавирус не обнаружен.

Всего образцы для анализа взяли у 237 пассажиров и членов экипажа. На данный момент получены результаты 31 анализа, десять из которых показали инфицирование. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Всех инфицированных эвакуируют с лайнера в диагностические медучреждения. Остальные члены экипажа и пассажиры остаются на судне, так как лайнер на 14 дней закрыли на карантин.

На данный момент в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования новым коронавирусом не зарегистрировано. В Минздраве добавили, что по состоянию на 6 февраля 2020 в мире зарегистрировано 28 тыс. 274 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из них 565 — летальные.

Напомним, ранее специалисты заявили, что еще 10 пассажиров лайнера заражены новым вирусом. Общее количество инфицированных — 20 человек.