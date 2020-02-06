Коронавірус на лайнері: українців серед інфікованих немає — МОЗ

Коронавірус на лайнері: українців серед інфікованих немає — МОЗhttps://racurs.ua/ua/n133288-koronavirus-na-layneri-ukrayinciv-sered-infikovanyh-nemaie-moz.htmlРакурс
Смертельним коронавірусом, який виявили на лайнері Diamond Princess, заразилися вже 20 пасажирів. На борту судна перебуває також 25 українців, всі вони не інфіковані коронавірусом.
Загалом зразки для аналізу взяли у 237 пасажирів та членів екіпажу. Наразі отримано результати 31 аналізу, десять з яких показали інфікування у пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Всіх інфікованих евакуюють з лайнера в діагностичні медустанови. Решта членів екіпажу та пасажири залишаються на судні, адже лайнер на 14 днів закрили на карантин.
Наразі в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку інфікування новим коронавірусом не виявлено. У МОЗ додали, що станом на 6 лютого 2020 року в світі зареєстровано 28 тис. 274 лабораторно підтверджених випадка нової коронавірусної інфекції, з них 565 — летальні.
Нагадаємо, раніше фахівці заявили, що ще 10 пасажирів лайнера захворіли на коронавірус. Загальна кількість інфікованих — 20 осіб.