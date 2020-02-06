Коронавірус на лайнері: українців серед інфікованих немає — МОЗ

На лайнері Diamond Princess немає інфікованих українців. Фото: Hops.id

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Смертельним коронавірусом, який виявили на лайнері Diamond Princess, заразилися вже 20 пасажирів. На борту судна перебуває також 25 українців, всі вони не інфіковані коронавірусом.

Загалом зразки для аналізу взяли у 237 пасажирів та членів екіпажу. Наразі отримано результати 31 аналізу, десять з яких показали інфікування у пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Всіх інфікованих евакуюють з лайнера в діагностичні медустанови. Решта членів екіпажу та пасажири залишаються на судні, адже лайнер на 14 днів закрили на карантин.

Наразі в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку інфікування новим коронавірусом не виявлено. У МОЗ додали, що станом на 6 лютого 2020 року в світі зареєстровано 28 тис. 274 лабораторно підтверджених випадка нової коронавірусної інфекції, з них 565 — летальні.

Нагадаємо, раніше фахівці заявили, що ще 10 пасажирів лайнера захворіли на коронавірус. Загальна кількість інфікованих — 20 осіб.