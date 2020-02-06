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Закон про дезінформацію: Бородянський розповів, коли наступає кримінальна відповідальність, фото: скрін

Бородянський розповів, кому загрожуватиме кримінальна відповідальність

6 лют 2020, 13:50
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Закон про дезінформацію повинен захистити державу у гібридній війні з Росією.

Ймовірну кримінальну відповідальність за порушення відповідних норм пояснив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Він став гостем програми «Що це було?».

За словами чиновника, отримання достовірних та правдивих даних у час гібридної війни — нагальна проблема. Поняття «дезінформація» варто чітко окреслити. Держава має право, за словами міністра, захищати свою територію, еко-простір та свої кордони.

Бородянский зазначив, що систематичне поширення недостовірної інформації веде до кримінальної відповідальності. Наразі закон вдосконалюють. Фахівці мають намір запровадити певні норми та запобіжники.

Чиновник був готовий до бурхливої реакції у суспільстві, оскільки «цей закон обмежує велика кількість людей». За його словами, ініціатива стосується тих, хто зловживає свободою слова.

Раніше Бородянский виключив кримінальну відповідальність за дезінформацію. Він зазначив, що уповноважений тричі доведе в суді факт дезінформації розповсюджувачем.

Джерело: Ракурс


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