Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Разумков до Тимошенко: Це не парламентаризм - займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні

Разумков до Тимошенко: Це не парламентаризм — займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні (ФОТО)

6 лют 2020, 13:34
999

Верховна Рада сьогодні намагається працювати попри блокування трибуни та президії окремими народними депутатами. Нагадаємо, що ще зранку лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зайняла місце спікера українського парламенту Дмитра Разумкова. Згодом під час блокування трибуни між депутатами «Слуги народу», які виступають за земельну реформу, та тими, хто виступає проти ринку землі, виникла штовханина. Наостанок Дмитро Разумков вирішив звернутися із заявою з трибуни парламенту. Під час своєї промови він розкритикував сьогоднішню поведінку нардепів, заявивши, що їхні дії не є ознакою демократії.

Не парламентаризм займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні, — натякнув Разумков на Тимошенко, яка вже кілька годин не покидає місце спікера у президії Ради.

Разумков до Тимошенко: Це не парламентаризм - займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні

Разумков до Тимошенко: Це не парламентаризм - займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні

Разумков до Тимошенко: Це не парламентаризм - займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні

Нагадаємо, сьогодні «слуга» Микола Тищенко з мажоритарником Сергієм Рудиком поштовхалися із представниками «Батьківщини». У цей момент засідання Ради вів перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук, який просив депутатів доводити свою правоту «в дискусії, а не в кулачних мавпячих прижках отут».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Верховна Рада пішла обідати: Тимошенко залишилася в кріслі Разумкова у супроводі кількох «слуг» (ФОТО)

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, місце якого у президії сьогодні зайняла нардеп Юлія Тимошенко, заявив, що це не парламентаризм — займати місце іншого. Зараз нардепи пішли на перерву, але Тимошенко вирішила не покидати сесійну залу

Новини України
14:40

Тимошенко зайняла крісло Разумкова в Раді (ФОТО, ВІДЕО)

Під час засідання Верховної Ради, яка повинна сьогодні розглянути законопроект про відкриття ринку землі, опозиціонери заблокували трибуну. Глава «Батьківщини» Юлія Тимошенко зайняла місце спікера Дмитра Разумкова, а Ілля Кива став за трибуну

Новини України
12:23
1432