Разумков до Тимошенко: Це не парламентаризм - займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні

https://racurs.ua/ua/n133286-razumkov-do-tymoshenko-ce-ne-parlamentaryzm-zaymaty-misce-inshogo-yakscho-vono-ne-vashe.html

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Верховна Рада сьогодні намагається працювати попри блокування трибуни та президії окремими народними депутатами. Нагадаємо, що ще зранку лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зайняла місце спікера українського парламенту Дмитра Разумкова. Згодом під час блокування трибуни між депутатами «Слуги народу», які виступають за земельну реформу, та тими, хто виступає проти ринку землі, виникла штовханина. Наостанок Дмитро Разумков вирішив звернутися із заявою з трибуни парламенту. Під час своєї промови він розкритикував сьогоднішню поведінку нардепів, заявивши, що їхні дії не є ознакою демократії.

Не парламентаризм займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні, — натякнув Разумков на Тимошенко, яка вже кілька годин не покидає місце спікера у президії Ради.

Нагадаємо, сьогодні «слуга» Микола Тищенко з мажоритарником Сергієм Рудиком поштовхалися із представниками «Батьківщини». У цей момент засідання Ради вів перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук, який просив депутатів доводити свою правоту «в дискусії, а не в кулачних мавпячих прижках отут».