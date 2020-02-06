Земельна реформа: посол ЄС в Україні закликав полегшити життя малим фермерам, фото: facebook

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Земельна реформа обговорюється не тільки в Україні, але й у Європейському Союзі.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що варто реалізувати десятки аспектів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За його словами, розрахунки Світового банку свідчать, що впровадження цієї ініціативи додадуть від 1 до 1,5% до ВВП України. У ЄС підтримують відкриття ринку землі.

Є десятки деталей, десятки речей, які необхідно правильно впровадити, — заявив чиновник.

Маасікас додав, що в першу чергу малі фермери повинні отримати переваги від реформи. Такі люди зацікавлені у реалізації ініціативи, оскільки живуть і працюють на землі, а також обробляють її. Весь комплекс питань, на думку посла ЄС, слід дуже ретельно вивчати і поступово впроваджувати.

Нагадаємо, 6 лютого у Верховній Раді представники пропрезидентської партії «Слуга народу» заблокували трибуну. Вони оголосили, що мають намір проголосувати за земельну реформу.