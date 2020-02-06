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Земельная реформа: посол ЕС в Украине призвал облегчить жизнь малым фермерам, фото: facebook

Земельная реформа: посол ЕС в Украине призвал облегчить жизнь малым фермерам

6 фев 2020, 13:20
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Земельная реформа обсуждается не только в Украине, но и в Европейском Союзе.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что стоит ввести десятки аспектов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, расчеты Всемирного банка свидетельствуют, что внедрение этой инициативы добавит от 1 до 1,5% к ВВП Украины. В ЕС поддерживают открытия рынка земли.

Есть десятки деталей, десятки вещей, которые необходимо правильно ввести, — заявил чиновник.

Маасикас добавил, что в первую очередь малые фермеры должны получить преимущества от реформы. Такие люди заинтересованы в реализации инициативы, поскольку живут и работают на земле, а также обрабатывают ее. Весь комплекс вопросов, по мнению посла ЕС, следует очень тщательно изучать и постепенно внедрять.

Напомним, 6 февраля в Верховной Раде представители пропрезидентской партии «Слуга народа» заблокировали трибуну. Они объявили, что намерены проголосовать за земельную реформу.


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