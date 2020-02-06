"Земельный" день в Раде: «слуги» охраняют трибуну, пока Разумков объявил перерыв, фото — А.Поляков

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Представители монобольшинства в Верховной Раде утром 6 февраля заняли трибуну. Несколько нардепов «Слуги народа» окружили ее.

Нардеп от «Европейской солидарости» Алексей Гончаренко сообщил, что это делается для того, чтобы не допустить блокирования трибуны оппозицией, поскольку сегодня в повестке дня парламента есть рассмотрение во втором чтении закона о земельной реформе, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Часть «слуг» охраняют трибуну, остальные депутаты правящей партии находятся на заседании с президентом Зеленским.

СМИ сообщают, что президент прибыл в Раду после 9.00 утра, однако сразу не отправился в зал, а пришел на заседание фракции «Слуга народа». Там он убеждал народных избранников голосовать за земельную реформу. Ожидается, что он придет и на рассмотрение законопроекта о рынке земли.