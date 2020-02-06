Сессионный зал Верховной Рады, фото: Zik

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания должна рассмотреть ряд важных законопроектов.

Так, четвертым вопросом в повестке дня указано второе чтение резонансного законопроекта № 2178−1, который предусматривает введение в Украине рынка земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно нормам этого законопроекта, покупать землю смогут только украинцы и не более 10 тыс. га на одного человека. Также предусматривается введение запрета на покупку земли в 50-километровой зоне от границы.

Еще один важный вопрос — рассмотрение правительственного законопроекта № 2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы» и трех альтернативных. Этот законопроект предлагает ввести запрет возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам.

Также запланировано продолжение работы над президентскими законопроектами относительно народовластия (№ 1015), введения уполномоченных Верховной Рады (№ 1016) и дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народных избранников (№ 1027).

Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл заседание и сразу же объявил перерыв на 30 минут. Часть представителей фракции «Слуга народа» окружила трибуну.

Президент Украины Владимир Зеленский после девяти часов утра прибыл на заседание фракции «Слуга народа». Ожидается, что он будет в парламенте во время рассмотрения законопроекта о рынке земли.

В то же время под стенами парламента проходит акция протеста аграриев против закона о введении рынка земли.

МВД сообщает об усилении в центре Киева мер безопасности в связи с протестами против рынка земли. Кроме полиции, на усиленное дежурство заступили бойцы Нацгвардии. На месте проведения митингов работают кинологи, спасатели, взрывотехники и полиция диалога.

Напомним, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия недавно заявил, что на этом заседании народных избранников может ожидать «земельная ночь», поскольку законопроект № 2178−1 будут рассматривать «до победы».