Сесійна зала Верховної Ради, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n133268-verhovna-rada-rozglyadaie-rynok-zemli-ta-zaboronu-povertaty-neplatospromojni-banky-kolyshnim.html

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання має розглянути низку важливих законопроектів.

Так, четвертим питанням в порядку денному вказано друге читання резонансного законопроекту № 2178−1, котрий передбачає запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з нормами цього законопроекту, купувати землю зможуть лише українці і не більше 10 тис. га на одну особу. Також передбачається запровадження заборони на купівлю землі у 50-кілометровій зоні від кордону.

Ще одне важливе питання — розгляд урядового законопроекту № 2571 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської систем» та трьох альтернативних. Цей законопроект пропонує запровадити заборону повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам.

Також заплановане продовження роботи над президентськими законопроектами щодо народовладдя (№ 1015), запровадження уповноважених Верховної Ради (№ 1016) та додаткових підстав дострокового припинення повноважень народних обранців (№ 1027).

Спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив засідання й відразу ж оголосив перерву на 30 хвилин. Частина представників фракції «Слуга народу» оточила трибуну.

Президент України Володимир Зеленський після дев’ятої години ранку прибув на засідання фракції «Слуга народу». Очікується, що він буде в парламенті під час розгляду законопроекту про ринок землі.

Водночас під стінами парламенту відбувається акція протесту аграріїв проти закону щодо запровадження ринку землі.

МВС повідомляє про посилення в центрі Києва заходів безпеки у зв’язку з протестами проти ринку землі. Окрім поліції, на посилене чергування заступили бійці Нацгвардії. На місці проведення мітингів працюють кінологи, рятувальники, вибухотехніки та поліція діалогу.

Нагадаємо, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія нещодавно заявив, що на цьому засіданні народних обранців може чекати «земельна ніч», оскільки законопроект № 2178−1 розглядатимуть «до перемоги».