У Києві двоє чоловіків на автомобілі влаштували погоню і стріляли в поліцейських, фото: Pikrepo

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Погоню і перестрілку зафіксовано у Дарницькому районі Києва 6 лютого.

Водій і пасажир автомобіля Subaru Forester атакували правоохоронців. Про це повідомляє «Інформатор» у Facebook.

Порушники об’їхали лівий берег від Бориспільської до Південного мосту і в зворотний бік. Вже на вулиці Гмирі той, хто перебував за кермом, не впорався з керуванням і авто вилетіло на узбіччя.

Одного зі зловмисників затримали поліцейські, але другий втік від співробітників поліції через двори. Жителі сусідніх будинків заявили, що чули постріли. Цю інформацію патрульні не прокоментували. Вони заявили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Екіпажі поліції працювали на місці подій. Співробітники правоохоронних органів проводять заходи, які допоможуть знайти порушника.

Нагадаємо, в січні в Києві в кафе зафіксували стрілянину. В результаті інциденту на території Гідропарку постраждали двоє громадян.