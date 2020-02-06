Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вчора до телеканалу «1+1» прийшли з обшуками, фото: ТСН

«Це чіткий сигнал тривоги для всіх журналістів»: у НСЖУ відреагували на обшуки в «1+1»

6 лют 2020, 09:45
999

У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) відреагували на вчорашні обшуки у приміщенні телеканалу «1+1» (редакції проекту розслідувань «Секретні матеріали») та в помешканнях журналістів цього ЗМІ.

У спілці наголошують, що стурбовані цією ситуацією. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Обшуки мають насамперед проходити у фігурантів викривальних матеріалів, а не на роботі та вдома у їхніх авторів, — наголошує Томіленко. — Служба безпеки України не повинна залякувати журналістів і демонструвати готовність застосовувати свій репресивний арсенал проти українських ЗМІ та їхніх працівників.

У НСЖУ вважають, що ці обшуки є «чітким сигналом тривоги для всіх журналістів» і свідчать про готовність держави називати утиски свободи слова «необхідними слідчими діями» та зазіхати на право журналістів тримати свої джерела в таємниці.

Тож спілка закликає СБУ надати переконливе обґрунтування необхідності проведення цих обшуків, а також провести слухання у профільних парламентських комітетах, на які запросити представників спецслужби та телеканалу.

Також НСЖУ закликає ЗМІ проявити в цій ситуації журналістську солідарність й обіцяє постійно інформувати про розвиток подій міжнародних партнерів.

Нагадаємо, правоохоронці оглядали робочі місця журналістів Дениса Данька, Євгенія Куксина й Олександра Нізовцева, а згодом — прийшли з обшуками до їхніх квартир.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Верховна Рада розглядає ринок землі та заборону повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Народні обранці під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради планують розглянути низку важливих законопроектів, серед яких і резонансне питання запровадження ринку землі

Новини України
10:10

Після обшуків на «1+1» правоохоронці прийшли до квартир журналістів

Після обшуку в одному з офісів телеканалу «1+1» правоохоронці прийшли до журналістів програми «Секретні матеріали». Силовики проводять обшуки у трьох журналістів за місцем їхнього проживання

Новини України
22:06   5 лют
1432