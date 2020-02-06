Вчора до телеканалу «1+1» прийшли з обшуками, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n133266-ce-chitkyy-sygnal-tryvogy-dlya-vsih-jurnalistiv-u-nsju-vidreaguvaly-na-obshuky-v-1-1.html

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У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) відреагували на вчорашні обшуки у приміщенні телеканалу «1+1» (редакції проекту розслідувань «Секретні матеріали») та в помешканнях журналістів цього ЗМІ.

У спілці наголошують, що стурбовані цією ситуацією. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Обшуки мають насамперед проходити у фігурантів викривальних матеріалів, а не на роботі та вдома у їхніх авторів, — наголошує Томіленко. — Служба безпеки України не повинна залякувати журналістів і демонструвати готовність застосовувати свій репресивний арсенал проти українських ЗМІ та їхніх працівників.

У НСЖУ вважають, що ці обшуки є «чітким сигналом тривоги для всіх журналістів» і свідчать про готовність держави називати утиски свободи слова «необхідними слідчими діями» та зазіхати на право журналістів тримати свої джерела в таємниці.

Тож спілка закликає СБУ надати переконливе обґрунтування необхідності проведення цих обшуків, а також провести слухання у профільних парламентських комітетах, на які запросити представників спецслужби та телеканалу.

Також НСЖУ закликає ЗМІ проявити в цій ситуації журналістську солідарність й обіцяє постійно інформувати про розвиток подій міжнародних партнерів.

Нагадаємо, правоохоронці оглядали робочі місця журналістів Дениса Данька, Євгенія Куксина й Олександра Нізовцева, а згодом — прийшли з обшуками до їхніх квартир.