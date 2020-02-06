Вчера в телеканал «1 + 1» пришли с обысками, фото: ТСН

https://racurs.ua/n133266-eto-chetkiy-signal-trevogi-dlya-vseh-jurnalistov-v-nsju-otreagirovali-na-obyski-v-1-1.html

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В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) отреагировали на вчерашние обыски в помещении телеканала «1+1» (редакции проекта расследований «Секретные материалы») и в жилье журналистов этого СМИ.

В союзе отмечают, что обеспокоены этой ситуацией. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Обыски должны прежде всего проходить у фигурантов разоблачительных материалов, а не на работе и дома у их авторов, — отмечает Томиленко. — Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников.

В НСЖУ считают, что эти обыски являются «четким сигналом тревоги для всех журналистов» и свидетельствуют о готовности государства называть притеснения свободы слова «необходимыми следственными действиями» и посягать на право журналистов держать свои источники в тайне.

Поэтому союз призывает СБУ предоставить убедительное обоснование необходимости проведения этих обысков, а также провести слушания в профильных парламентских комитетах, на которые пригласить представителей спецслужбы и телеканала.

Также НСЖУ призывает СМИ проявить в этой ситуации журналистскую солидарность и обещает постоянно информировать о развитии событий международных партнеров.

Напомним, правоохранители осматривали рабочие места журналистов Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева, а впоследствии — пришли с обысками в их квартиры.