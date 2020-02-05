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К журналистам «1+1» пришли с обысками. Фото: 1+1 media

После обысков на «1+1» правоохранители пришли в квартиры журналистов

5 фев 2020, 22:06
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Обыски на «1+1» продолжаются. Теперь правоохранители пришли с обысками в квартиры журналистов программы «Секретные материалы» Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева. Именно их рабочие места осматривали в офисе телеканала.

Двое из них работают в департаменте журналистских расследований, но один из них уже давно не является сотрудником телеканала. Об этом сообщил руководитель департамента журналистских проектов Максим Шиленко, пишет ТСН.

Об обысках в квартире Данько сообщила его жена. По ее словам, в квартиру пришли около десяти правоохранителей. Второй обыск самостоятельно подтвердил журналист Евгений Кускин, пишет УНИАН.

Журналист рассказал, что в постановлении на обыск сообщает, что уголовное производство, возбужденное в отношении него, касается публикации в СМИ о прослушке главы Кабмина Алексея Гончарука. Кускин добавил, что живет сам и боится, что правоохранители оставят сломанный замок после обыска.

Напомним, ранее в одном из офисов телеканала «1+1» на Куреневке в Киеве провели обыск сотрудники Службы безопасности Украины. Сотрудники телеканала рассказали, что следственные действия, вероятно, связаны с делом о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. СБУ подозревает, что именно журналист «1+1» Евгений Куксин слил в интернет скандальные записи.

Позже в СБУ заявили, что обыски на телеканале «1+1» не связаны с деятельностью «плюсов».


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