До журналістів «1+1» прийшли з обшуками. Фото: 1+1 media

https://racurs.ua/ua/n133255-pislya-obshukiv-na-1-1-pravoohoronci-pryyshly-v-kvartyry-jurnalistiv.html

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Обшуки на «1+1» тривають. Тепер правоохоронці прийшли з обшуками до квартир журналістів програми «Секретні матеріали» Дениса Данька, Євгенія Куксина і Олександра Нізовцева. Саме їхні робочі місця оглядали в офісі телеканалу.

Двоє з них працюють в департаменті журналістських розслідувань, але один з них вже давно не є співробітником телеканалу. Про це повідомив керівник департаменту журналістських проектів Максим Шиленко, пише ТСН.

Про обшуки в квартирі Данько повідомила його дружина. За її словами, до квартири прийшли близько десяти правоохоронців. Другий обшук самостійно підтвердив журналіст Євген Кускін, пише УНІАН.

Журналіст розповів, що в постанові про обшук повідомляється, що кримінальне провадження, порушене стосовно нього, стосується публікації в ЗМІ про прослуховування голови Кабміну Олексія Гончарука. Кускін додав, що живе сам і боїться, що правоохоронці залишать зламаний замок після обшуку.

Нагадаємо, раніше в одному з офісів телеканалу «1+1» на Куренівці в Києві провели обшук співробітники Служби безпеки України. Співробітники телеканалу розповіли, що слідчі дії, ймовірно, пов’язані зі справою про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. СБУ підозрює, що саме журналіст «1+1» Євген Куксин злив в інтернет скандальні записи.

Пізніше в СБУ заявили, що обшуки на телеканалі «1+1» не пов’язані з діяльністю «плюсів».