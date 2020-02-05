Закон о медиа Комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять в первом чтении, фото — "Місто"

https://racurs.ua/n133254-skandalnyy-zakon-o-media-komitet-shufricha-rekomendoval-prinyat-v-pervom-chtenii.html

Ракурс

Комитет по вопросам свободы слова поддержал проект закона «О медиа». Об этом 5 февраля стало известно по итогам голосования членов комитета.

Нардепы рассматривали проект закона «О медиа» (№ 2693) и альтернативный ему проект «О медиа в Украине» (№ 2693−1). Они рекомендовали парламенту принять закон в первом чтении, сообщает сайт Рады.

Председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию и одна из авторов основного законопроекта Татьяна Цыба («Слуга народа») заявила во время заседания, что пока проходит обсуждение законопроектов с профильными организациями и профильный комитет настроен при подготовке ко второму чтению учесть много поправок, предложенных журналистами.

То, что я видела, то не существует противоречий между медиарынком, людьми, которые работают в информационном пространстве, и комитетом. Там продолжается конструктивная работа, — заявила Цыба.

Представители Национального союза журналистов Украины, Национальной ассоциации украинских медиа, Института массовой информации, Ассоциации правообладателей и поставщиков контента и отдельные журналисты отметили, что принятие закона потребует внесения изменений в Конституцию и ряд законов, которые используют термин «средства массовой информации», а не предлагаемый законопроектом термин «медиа».

Большинство представителей СМИ предлагали отправить проект закон на доработку, поскольку после принятия в первом чтении к нему будет невозможно внести структурные изменения, в которых он, по мнению журналистов, нуждается.

Напомним, что новый закон расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность ей регулировать не только электронные СМИ, но и все медиа. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров. Этот документ остро раскритиковала медиаобщественность.