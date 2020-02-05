Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В ДТП в Харьковской области погибло пять человек. Фото: ГСЧС

Смертельное ДТП в Харьковской области: пять погибших, один пострадавший (ФОТО)

5 фев 2020, 21:23
999

Смертельное ДТП в Харьковской области произошло в среду, 5 февраля, на трассе Киев — Харьков — Довжанский. Разбились автомобили ВАЗ 2109 и Daewoo Nubira.

По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с Daewoo. После столкновения автомобили загорелись. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В ДТП в Харьковской области погибло пять человек. Фото: ГСЧС

В результате аварии погибли пять человек — трое из них пассажиры ВАЗ, двое — автомобиля Daewoo. Также тяжелые травмы получил водитель Daewoo Nubira. Спасатели вытащили его из машины с помощью гидравлического инструмента, после чего передали медикам.

Авария произошла неподалеку от села Новопавловка.

Напомним, 30 января в Сумах произошла дорожной-транспортное происшествие — водитель маршрутного автобуса «Сумы-Кровное» из-за заснеженной дороги допустил столкновение с опорой электросети. В результате ДТП пострадали 10 человек.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Перезагрузка Кабмина: из правительства могут уволить Пристайко и Загороднюка — УП

В рамках перезагрузки Кабинета министров, которую потребовал президент Владимир Зеленский, могут уволить с должностей нескольких министров, в частности министра обороны и главу МИД

Новости Украины
20:50