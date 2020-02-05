В ДТП в Харьковской области погибло пять человек. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n133253-smertelnoe-dtp-v-harkovskoy-oblasti-pyat-pogibshih-odin-postradavshiy-foto.html

Ракурс

Смертельное ДТП в Харьковской области произошло в среду, 5 февраля, на трассе Киев — Харьков — Довжанский. Разбились автомобили ВАЗ 2109 и Daewoo Nubira.

По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с Daewoo. После столкновения автомобили загорелись. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В результате аварии погибли пять человек — трое из них пассажиры ВАЗ, двое — автомобиля Daewoo. Также тяжелые травмы получил водитель Daewoo Nubira. Спасатели вытащили его из машины с помощью гидравлического инструмента, после чего передали медикам.

Авария произошла неподалеку от села Новопавловка.

Напомним, 30 января в Сумах произошла дорожной-транспортное происшествие — водитель маршрутного автобуса «Сумы-Кровное» из-за заснеженной дороги допустил столкновение с опорой электросети. В результате ДТП пострадали 10 человек.