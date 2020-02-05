У ДТП в Харківській області загинули п'ятеро осіб. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n133253-smertelna-dtp-na-harkivschyni-p-yatero-zagyblyh-odyn-postrajdalyy-foto.html

Ракурс

Смертельна ДТП в Харківській області відбулася в середу, 5 лютого, на трасі Київ — Харків — Довжанський. Розбилися автомобілі ВАЗ 2109 і Daewoo Nubira.

За попередніми даними, водій ВАЗу виїхав з другорядної дороги на головну, де зіткнувся з Daewoo. Після зіткнення автомобілі загорілися. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Внаслідок аварії загинули п’ятеро людей — троє з них пасажири ВАЗ, двоє — автомобіля Daewoo. Також важкі травми отримав водій Daewoo Nubira. Рятувальники витягли його з машини за допомогою гідравлічного інструменту, після чого передали медикам.

Аварія сталася неподалік від села Новопавлівка.

Нагадаємо, 30 січня в Сумах відбулася дорожньої-транспортна пригода — водій маршрутного автобуса «Суми-Кровна» через засніжену дорогу допустив зіткнення з опорою електромережі. Внаслідок ДТП постраждали десятеро осіб.