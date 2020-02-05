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У ДТП в Харківській області загинули п'ятеро осіб. Фото: ДСНС

Смертельна ДТП на Харківщині: п’ятеро загиблих, один постраждалий (ФОТО)

5 лют 2020, 21:23
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Смертельна ДТП в Харківській області відбулася в середу, 5 лютого, на трасі Київ — Харків — Довжанський. Розбилися автомобілі ВАЗ 2109 і Daewoo Nubira.

За попередніми даними, водій ВАЗу виїхав з другорядної дороги на головну, де зіткнувся з Daewoo. Після зіткнення автомобілі загорілися. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

У ДТП в Харківській області загинули п'ятеро осіб. Фото: ДСНС

Внаслідок аварії загинули п’ятеро людей — троє з них пасажири ВАЗ, двоє — автомобіля Daewoo. Також важкі травми отримав водій Daewoo Nubira. Рятувальники витягли його з машини за допомогою гідравлічного інструменту, після чого передали медикам.

Аварія сталася неподалік від села Новопавлівка.

Нагадаємо, 30 січня в Сумах відбулася дорожньої-транспортна пригода — водій маршрутного автобуса «Суми-Кровна» через засніжену дорогу допустив зіткнення з опорою електромережі. Внаслідок ДТП постраждали десятеро осіб.


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