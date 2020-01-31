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Ракурс
Цензура. Фото: cont.ws

Закон о медиа в Украине раскритиковали даже в ООН

31 янв 2020, 14:47
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Закон о медиа, который инициирует украинская власть, раскритиковали в ООН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала власть Украины воздержаться от принятия закона, который предполагает жесткие ограничения в работе СМИ.

В ООН разделяют опасения общества и представителей медиа относительно несоответствия данного законопроекта международным стандартам прав человека. Данный законопроект ограничивает свободу слова СМИ и может привести к жесткой цензуре, сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека на своей странице в Facebook.

В ООН считают, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может стать основанием для преследования журналистов за выполнение ими своей работы. Власти Украины также должны воздержаться от создания органов, которые будут осуществлять мониторинг и фильтрацию контента.

Было также отмечено, что борьбу с дезинформацией и фейками необходимовести не за счет ограничения свобод медиа.

В ООН призвали Министерство культуры Украины соблюдать международные стандарты прав человека, а также провести публичное обсуждение законопроекта, обеспечив его полную открытость.

Источник: Ракурс


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