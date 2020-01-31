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Ракурс
Эпидемия коронавируса: Facebook удалять фейки и теории заговора о заболеваниях, фото: pxfuel

Эпидемия коронавируса: Facebook начнет удалять фейки и теории заговора о заболеваниях

31 янв 2020, 14:28
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Facebook начнет удалять фейковые данные о китайском коронавирусе.

Американская компания оперативно будет реагировать на информацию. В пресс-службе сообщили подробности.

Разработчики считают, что планируют ограничить дезинформацию относительно коронавируса. Такие данные негативно влияют на население.

В сообщении говорится о проверке специалистами контента. Они планируют разоблачать ложные утверждения, распространяющиеся относительно коронавируса. После оценки Facebook и Instagram в соцсети показывают людям точную информацию от этих партнеров.

Мы отправляем сообщение людям, которые уже поделились или пытаются поделиться этим контентом, — говорится в сообщении.

Соответствующее предупреждение поможет пользователям узнать необходимую информацию.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности помочь справиться с экономическими последствиями. Организация поможет Китаю справиться с экономическими последствиями.

Источник: Ракурс


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