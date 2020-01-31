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Епідемія коронавірусу: Facebook видалятиме фейки та теорії змови про захворювання, фото: pxfuel

Епідемія коронавірусу: Facebook видалятиме фейки та теорії змови про захворювання

31 січ 2020, 14:28
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Facebook видалятиме фейкові дані про китайський коронавірус.

Американська компанія оперативно реагуватиме на інформацію. У прес-службі повідомили подробиці.

Розробники вважають, що планують обмежити дезінформацію щодо коронавірусу. Такі дані негативно впливають на населення.

У повідомлені йдеться про перевірку фахівцями контенту. Вони планують викривати помилкові твердження, що поширюються щодо коронавірусу. Після оцінки Facebook і Instagram і показують людям точну інформацію від цих партнерів.

Мі відправляємо повідомлення людям, які вже поділилися або намагаються поділитися цим контентом, — сказано у повідомленні.

Відповідне попередження допоможе користувачам дізнатись про необхідну інформацію.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив про готовність допомогти впоратися з економічними наслідками. Організація допоможе Китаю впоратися з економічними наслідками.

Джерело: Ракурс


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