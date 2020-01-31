Епідемія коронавірусу: МВФ допоможе Китаю впоратися з економічними наслідками, фото: Pexels

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Епідемія коронавірусу стрімко поширюється у Китаї.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив про готовність допомогти впоратися з економічними наслідками. Про це повідомляє газета «Женьмінь жибао».

Представник організації Джеррі Райс розповів, що вже готується відповідний план дій. На думку чиновника, наразі ще зарано оцінювати економічні наслідки спалаху нового вірусу для економіки Китаю та світу. Все залежить від швидкості поширення захворювання.

Спалах хвороби на території КНР вплинув на роботу міжнародних компаній. Це спричинило тимчасове падіння цін на нафту та акції більшості публічних компаній.

«МВФ готовий допомогти країнам», — повідомив Райс.

Він додав, що фахівці проводять оцінку економічних наслідків впливу коронавірусу. Звіт щодо остаточних збитків для світової економіки опублікують пізніше.

Раніше через коронавірус компанії MSC і Costa скасували пасажирські круїзи з китайських портів. У світі вже понад 200 людей загинули через невідому пневмонію.