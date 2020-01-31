Компанії призупиняють пасажирські круїзи з портів КНР. Фото: costacrociere.it

https://racurs.ua/ua/n132954-spalah-koronavirusu-kompaniyi-msc-i-costa-skasuvaly-pasajyrski-kruyizy-z-portiv-knr.html

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Спалах коронавірусу в Китаї призвів до того, що судноплавні компанії MSC і Costa скасували пасажирські круїзи з китайських портів.

Так, компанія MSC, яка базується в Женеві, скасувала три заплановані рейси на круїзному судні Splendida, який вміщує близько 7 тис. осіб. Скасовані рейси 1, 5 та 9 лютого, найближчий рейс заплановано на 14 лютого. Планується, що корабель вийде з Сінгапуру, а не з Шанхаю. Про це 31 січня повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Також дев’ять рейсів скасувала з Китаю італійська круїзна компанія Costa. Як відомо, круїзний лайнер Costa Crociere заблокований в порту міста Чивітавекк’я. Пасажири повинні були зійти з лайнера ще вчора о 7.00 за місцевим часом, проте цього не сталося через те, що у пасажирки з Гонконгу почався жар. За інформацією ЗМІ, захворювання на коронавірус не підтвердилося.

Також стало відомо, що через те, що в Італії виявили два випадки зараження коронавірусом, влада вирішила призупинити авіасполучення з Китаєм. Вірус виявили у двох китайських туристів, які прилетіли з Уханя. Вони відчули себе погано в Римі, згодом їх госпіталізували.

Нагадаємо, в Італії 30 січня тимчасово заблокували круїзний лайнер Costa Crociere, на борту якого перебуває приблизно 6 тис. пасажирів. Корабель перебуває в порту міста Чивітавекк’я, у двох туристів виявили симптоми коронавірусу 2019-nCoV — підвищення температури та респіраторні проблеми.