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Ракурс
Пожежі в Австралії. Фото: TK Media

Пожежі в Австралії: в країні оголосили надзвичайну ситуацію

31 січ 2020, 10:27
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Пожежі в Австралії не припиняються із жовтня 2019 року. Вогонь підбирається до столиці країни Канберри і уряду довелося оголосити надзвичайну ситуацію в Австралійській столичній території вперше з 2003 року.

На всій території континенту спостерігаються рекордні температури. Так, у штаті Південна Австралія вчора стовпчик термометра піднявся до позначки +40°С, повідомляє AFP.

Сьогодні хвиля спеки дійде до Мельбурна і Канберри, а на вихідних теплова хвиля досягне Сіднея.

Столиця Канберра знаходиться у зоні особливого ризику, пожежі можуть зачепити південні передмістя мегаполісу, де проживає близько 400 тис. чоловік.

Як раніше писав «Ракурс», Австралія не тільки страждає від масштабних лісових пожеж. У деяких штатах країни пройшли сильні пилові бурі, а місцями випав град розміром із м’яч для гольфу. Незважаючи на рясні дощі, на континенті зберігається дуже спекотна погода і лісові пожежі тривають.


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