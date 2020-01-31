Пожежі в Австралії: в країні оголосили надзвичайну ситуацію

Пожежі в Австралії. Фото: TK Media

https://racurs.ua/ua/n132953-pojeji-v-avstraliyi-v-krayini-ogolosyly-nadzvychaynu-sytuaciu.html

Ракурс

Пожежі в Австралії не припиняються із жовтня 2019 року. Вогонь підбирається до столиці країни Канберри і уряду довелося оголосити надзвичайну ситуацію в Австралійській столичній території вперше з 2003 року.

На всій території континенту спостерігаються рекордні температури. Так, у штаті Південна Австралія вчора стовпчик термометра піднявся до позначки +40°С, повідомляє AFP.

Сьогодні хвиля спеки дійде до Мельбурна і Канберри, а на вихідних теплова хвиля досягне Сіднея.

Столиця Канберра знаходиться у зоні особливого ризику, пожежі можуть зачепити південні передмістя мегаполісу, де проживає близько 400 тис. чоловік.

Як раніше писав «Ракурс», Австралія не тільки страждає від масштабних лісових пожеж. У деяких штатах країни пройшли сильні пилові бурі, а місцями випав град розміром із м’яч для гольфу. Незважаючи на рясні дощі, на континенті зберігається дуже спекотна погода і лісові пожежі тривають.