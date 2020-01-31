Пожары в Австралии: в стране объявили чрезвычайную ситуацию

Пожары в Австралии. Фото: TK Media

https://racurs.ua/n132953-pojary-v-avstralii-v-strane-obyavili-chrezvychaynuu-situaciu.html

Ракурс

Пожары в Австралии не прекращаются с октября 2019 года. Огонь подбирается к столице страны Канберре и правительству пришлось объявить чрезвычайную ситуацию в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года.

На всей территории континента наблюдаются рекордные температуры. Так, в штате Южная Австралия вчера столбик термометра поднялся до отметки +40°С, сообщает AFP.

Сегодня волна жары дойдет до Мельбурна и Канберры, а на выходных тепловая волна достигнет Сиднея.

Столица Канберра находится в зоне особого риска, пожары могут задеть южные предместья города, где проживает около 400 тыс. человек.

Как ранее писал «Ракурс», Австралия не только страдает от масштабных лесных пожаров. В некоторых штатах страны прошли сильные пыльные бури, а местами выпал град размером с мяч для гольфа. Несмотря на обильные дожди, на континенте сохраняется очень жаркая погода и лесные пожары продолжаются.