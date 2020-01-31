Из-за иранского удара по базе США пострадали более 60 американцев – Пентагон, фото: pxhere

https://racurs.ua/n132952-iz-za-iranskogo-udara-po-baze-ssha-postradali-bolee-60-amerikancev-pentagon.html

Ракурс

Военный удар Ирана по базе США в Ираке стал причиной значительных разрушений.

Были ранены 64 американских военных. Об этом сообщает Reuters.

Полковник Томас Кэмпбелл, официальный представитель Пентагона, рассказал, что уже некоторые военнослужащие вернулись на службу. Выписаны из больницы 39 военных.

Сначала американские власти не признавали, что в результате обстрела есть раненые. Чиновники сообщали о нескольких военных, получивших черепно-мозговые травмы.

О состоянии пациентов не сообщается. Часть пострадавших отправлена на лечение в Германию.

Напомним, Иран атаковал американскую базу в Ираке в начале января. Ее обстреляли ракетами из-за ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Американские военные убили генерала вблизи Багдада 3 января.