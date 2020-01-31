Экс-главный архитектор Киева нанес общине миллионные убытки. Фото: Zik

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Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика в нанесении свыше 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следователи установили, что в 2002 году горсовет Киева передал земельные участки в центре столицы в аренду одному ООО, которое должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы № 130. В 2005 году был заключен соответствующий договор. Об этом 31 января сообщила пресс-служба НАБУ.

По условиям договора предприятие свело коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году строительство было прекращено из-за нехватки средств. Из-за этого ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщицей, которая должна была завершить проект.

В 2013 году директор департамента градостроения и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы № 130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга, — отметили в Антикоррупционном бюро.

Впоследствии на месте бассейна появился интернет, а компания-застройщик получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина в растрате имущества.