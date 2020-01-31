Екс-головний архітектор Києва спричинив громаді мільйонні збитки. Фото: Zik

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Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому головному архітектору міста Києва та генеральному директору компанії-забудовника у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваного за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчі встановили, що у 2002 році міськрада Києва передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду одному ТОВ, яке повинно було збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи № 130. У 2005 році було укладено відповідний договір. Про це 31 січня повідомила прес-служба НАБУ.

За умовами договору підприємство звело коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але у 2008 році будівництво було припинене через брак коштів. Через це ТОВ уклало інвестиційний договір з іншою компанією-забудовницею, яка повинна була завершити проект.

У 2013 році директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові та в інтересах директора компанії-забудовниці, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи № 130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу, — зазначили в Антикорупційному бюро.

Згодом на місці басейну з’явився паркінг, а компанія-забудовник отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього постійного представника президента України в Криму Бориса Бабіна в розтраті майна.