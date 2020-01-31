Штормове попередження в Україні оголосили синоптики. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 31 січня різко погіршиться, очікується сильний сніг та потужний вітер.

Через погіршення погодних умов синоптики вирішили оголосили штормове попередження. У західних областях прогнозують штормовий вітер, який досягне 15−20 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Сильні снігопади та хуртовини прогнозують у Карпатах. Через погіршення погоди у Карпатському регіоні зберігається значна сніголавинна небезпека — ймовірність сходження лавин спостерігатиметься на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області.

Нагадаємо, через теплу зиму в багатьох регіонах України передчасно прокинулася природа. В Одесі на клумбах цвітуть нагідки, а під балконами багатоповерхових будинків розпускаються проліски. Така ж ситуація спостерігається і в Сумах.