ПАРЄ визнала РФ стороною мінських домовленостей, фото: pxhere

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Росію визнали «стороною мінських домовленостей».

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила відповідну резолюцію. Про це повідомляє «Європейська правда».

У документі йдеться про стан проведення моніторингової процедури з критичними зауваженнями на адресу Москви. Учасники засідання висловили стурбованість через «антидемократичні процеси» в РФ.

Резолюцією закликали «повною мірою виконувати мінські домовленості». На пункті щодо визнання Росії стороною конфлікту наполягала Україна. Це рішення підтримала переважна більшість тих, хто голосував за ініціативу.

У документі зазначена низка вимог до Росії:

повною мірою виконувати мінські домовленості, стороною яких є Російська Федерація;

співпрацювати зі слідством щодо розслідування обставин збиття рейсу MH 17 та притягнення до відповідальності винних;

скасувати незаконну анексію Криму;

припинити вторгнення та підтримку озброєних формувань на сході України.

Росіяни обурені таким рішенням. Вони наполягали, що згадка про «Мінськ» неприпустима. Депутат Держдуми РФ Микола Рижак заявив, що Москва «не є стороною цієї угоди.

Раніше український делегат Юлія Льовочкіна голосувала за повернення Росії у ПАРЄ. Влада не відреагувала на дії представника делегації.