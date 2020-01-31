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ПАРЄ визнала РФ стороною мінських домовленостей, фото: pxhere

ПАРЄ визнала РФ стороною мінських домовленостей

31 січ 2020, 09:27
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Росію визнали «стороною мінських домовленостей».

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила відповідну резолюцію. Про це повідомляє «Європейська правда».

У документі йдеться про стан проведення моніторингової процедури з критичними зауваженнями на адресу Москви. Учасники засідання висловили стурбованість через «антидемократичні процеси» в РФ.

Резолюцією закликали «повною мірою виконувати мінські домовленості». На пункті щодо визнання Росії стороною конфлікту наполягала Україна. Це рішення підтримала переважна більшість тих, хто голосував за ініціативу.

У документі зазначена низка вимог до Росії:

  • повною мірою виконувати мінські домовленості, стороною яких є Російська Федерація;
  • співпрацювати зі слідством щодо розслідування обставин збиття рейсу MH 17 та притягнення до відповідальності винних;
  • скасувати незаконну анексію Криму;
  • припинити вторгнення та підтримку озброєних формувань на сході України.

Росіяни обурені таким рішенням. Вони наполягали, що згадка про «Мінськ» неприпустима. Депутат Держдуми РФ Микола Рижак заявив, що Москва «не є стороною цієї угоди.

Раніше український делегат Юлія Льовочкіна голосувала за повернення Росії у ПАРЄ. Влада не відреагувала на дії представника делегації.


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