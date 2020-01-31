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ПАСЕ признала РФ стороной минских договоренностей, фото: pxhere

ПАСЕ признала РФ стороной минских договоренностей

31 янв 2020, 09:27
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Россию признали «стороной минских договоренностей».

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла соответствующую резолюцию. Об этом сообщает «Европейская правда».

В документе говорится о состоянии проведения мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес Москвы. Участники заседания выразили обеспокоенность из-за нарушения «антидемократических процессов» в РФ.

Резолюцией призвали «в полной мере выполнять минские договоренности». На пункте о признании России стороной конфликта настаивала Украина. Это решение поддержало подавляющее большинство тех, кто голосовал за инициативу.

В документе указаны ряд требований к России:

  • в полной мере выполнять минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация;
  • сотрудничать со следствием по расследованию обстоятельств атаки на рейс MH 17 и привлечения к ответственности виновных;
  • отменить незаконною аннексию Крыма;
  • прекратить вторжение и поддержку вооруженных формирований на востоке Украины.

Россияне возмущены таким решением. Они настаивали, что упоминание о «Минске» недопустимо. Депутат Госдумы РФ Николай Рыжак заявил, что Москва «не является стороной этого соглашения.

Ранее украинский делегат Юлия Левочкина голосовала за возвращение России в ПАСЕ. Власть не отреагировала на действия представителя делегации.


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