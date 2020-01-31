ПАСЕ признала РФ стороной минских договоренностей, фото: pxhere

https://racurs.ua/n132949-pase-priznala-rf-storonoy-minskih-dogovorennostey.html

Ракурс

Россию признали «стороной минских договоренностей».

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла соответствующую резолюцию. Об этом сообщает «Европейская правда».

В документе говорится о состоянии проведения мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес Москвы. Участники заседания выразили обеспокоенность из-за нарушения «антидемократических процессов» в РФ.

Резолюцией призвали «в полной мере выполнять минские договоренности». На пункте о признании России стороной конфликта настаивала Украина. Это решение поддержало подавляющее большинство тех, кто голосовал за инициативу.

В документе указаны ряд требований к России:

в полной мере выполнять минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация;

сотрудничать со следствием по расследованию обстоятельств атаки на рейс MH 17 и привлечения к ответственности виновных;

отменить незаконною аннексию Крыма;

прекратить вторжение и поддержку вооруженных формирований на востоке Украины.

Россияне возмущены таким решением. Они настаивали, что упоминание о «Минске» недопустимо. Депутат Госдумы РФ Николай Рыжак заявил, что Москва «не является стороной этого соглашения.

Ранее украинский делегат Юлия Левочкина голосовала за возвращение России в ПАСЕ. Власть не отреагировала на действия представителя делегации.