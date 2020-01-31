Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 31 января резко ухудшится, ожидается сильный снег и мощный ветер.

Из-за ухудшения погодных условий синоптики решили объявили штормовое предупреждение. В западных областях прогнозируют штормовой ветер, который достигнет 15−20 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Сильные снегопады и метели прогнозируют в Карпатах. Из-за ухудшения погоды в регионе сохраняется значительная снеголавинная опасность — вероятность схода лавин будет наблюдаться на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области.

Напомним, из-за теплой зимы во многих регионах Украины преждевременно проснулась природа. В Одессе на клумбах цветут ноготки, а под балконами многоэтажных домов распускаются подснежники. Такая же ситуация наблюдается и в Сумах.