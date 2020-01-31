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Внаслідок іранського удару по базі США постраждали понад 60 американців - Пентагон, фото: pxhere

Внаслідок іранського удару по базі США постраждали понад 60 американців — Пентагон

31 січ 2020, 10:22
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Військовий удар Ірану по базі США в Іраку став причиною значних руйнувань.

Були поранені 64 американських військових. Про це повідомляє Reuters.

Полковник Томас Кемпбелл, офіційний представник Пентагону, розповів, що вже деякі військовослужбовці повернулись на службу. Виписані з лікарні 39 військових.

Спочатку американська влада не визнавала, що внаслідок обстрілу є поранені. Чиновники повідомляли про кількох військових, які отримали черепно-мозкові травми.

Про стан пацієнтів не повідомляється. Частина постраждалих відправлена на лікування до Німеччини.

Нагадаємо, Іран атакував американську базу в Іраку. Її обстріляли ракетами через ліквідацію глави спецпідрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Американські військові вбили генерала поблизу Багдада 3 січня.


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