Внаслідок іранського удару по базі США постраждали понад 60 американців - Пентагон, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n132952-cherez-iranskyy-udar-po-bazi-ssha-postrajdaly-ponad-60-amerykanciv-pentagon.html

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Військовий удар Ірану по базі США в Іраку став причиною значних руйнувань.

Були поранені 64 американських військових. Про це повідомляє Reuters.

Полковник Томас Кемпбелл, офіційний представник Пентагону, розповів, що вже деякі військовослужбовці повернулись на службу. Виписані з лікарні 39 військових.

Спочатку американська влада не визнавала, що внаслідок обстрілу є поранені. Чиновники повідомляли про кількох військових, які отримали черепно-мозкові травми.

Про стан пацієнтів не повідомляється. Частина постраждалих відправлена на лікування до Німеччини.

Нагадаємо, Іран атакував американську базу в Іраку. Її обстріляли ракетами через ліквідацію глави спецпідрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Американські військові вбили генерала поблизу Багдада 3 січня.