Військову базу США в Іраку знову обстріляли ракетами – ЗМІ, фото: U.S.Army

https://racurs.ua/ua/n132052-viyskovu-bazu-ssha-v-iraku-znovu-obstrilyaly-raketamy-zmi.html

Ракурс

Ракетний удар по військовим США зафіксовано в Іраку.

Чергову атаку здійснено по базі Аль-Таджі. Про це повідомляє інформаційна агенція Anadolu з посиланням на військовослужбовців іракської армії.

За попередньої інформацією, запустили дві ракети. Атака відбулась за допомогою реактивної системи залпового вогню «Катюша». Поблизу бази, як зазначають очевидці, впали п’ять таких ракет. Про потерпілих і жертв поки не повідомляють.

Жодне з угруповань наразі відповідальність за атаку на себе не взяло. Фахівці вважають, що ці дії планувались шиїтськими загонами в Іраку.

На базі Аль-Таджі дислокуються об'єднані сили, здебільшого іракські та американські солдати. Підрозділи військ міжнародної коаліції також розміщені на території об'єкту, який розташований в 85 км на північ від Багдаду.

Нагадаємо, між Тегераном та Вашингтон виникли напружені відносини через ліквідацію Пентагоном генерала Касема Сулеймані. У відповідь Ірані завдав ракетного удару по базі американських військових в Іраку. Такий крок названо помстою за вбивство представника вищого військового командування.