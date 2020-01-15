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Военную базу США в Ираке снова обстреляли ракетами - СМИ, фото: U.S.Army

Военную базу США в Ираке снова обстреляли ракетами — СМИ

15 янв 2020, 09:55
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Ракетный удар по военным США зафиксирован в Ираке.

Очередную атаку совершили по базе Аль-Таджи. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на военнослужащих иракской армии.

По предварительной информации, запустили две ракеты. Атаку организовали с помощью реактивной системы залпового огня «Катюша». Вблизи базы, как отмечают очевидцы, упали пять таких ракет. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Ни одна из группировок пока ответственность за атаку на себя не взяла. Специалисты считают, что это сделали шиитские отряды в Ираке.

На базе Аль-Таджи дислоцируются объединенные силы, в основном иракские и американские солдаты. Подразделения войск международной коалиции также размещены на территории объекта, который расположен в 85 км к северу от Багдада.

Напомним, между Тегераном и Вашингтоном возникли напряженные отношения из-за ликвидации Пентагоном генерала Касема Сулеймани. В ответ Иране нанес ракетный удар по базе американских военных в Ираке. Это назвали местью за убийство представителя высшего военного иранского командования.


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