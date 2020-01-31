Компании приостанавливают пассажирские круизы из портов КНР. Фото: costacrociere.it

https://racurs.ua/n132954-vspyshka-koronavirusa-kompanii-msc-i-costa-otmenili-passajirskie-kruizy-iz-portov-knr.html

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Вспышка коронавируса в Китае привела к тому, что судоходные компании MSC и Costa отменили пассажирские круизы из китайских портов.

Так, компания MSC, которая базируется в Женеве, отменила три запланированных рейса на круизном судне Splendida, который вмещает около 7 тыс. лиц. Отменены рейсы 1, 5 и 9 февраля, ближайший рейс запланирован на 14 февраля. Планируется, что корабль выйдет из Сингапура, а не из Шанхая. Об этом 31 января сообщает «Интерфакс-Украина».

Также девять рейсов отменила из Китая итальянская круизная компания Costa. Как известно, круизный лайнер Costa Crociere заблокирован в порту города Чивитавеккья. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще вчера в 7.00 по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Гонконга начался жар. По информации СМИ, заболевание коронавирусом не подтвердилось.

Также стало известно, что из-за того, что в Италии обнаружили два случая заражения коронавирусом, власти решили приостановить авиасообщение с Китаем. Вирус обнаружили у двух китайских туристов, прилетевших из Уханя. Они почувствовали себя плохо в Риме, впоследствии их госпитализировали.

Напомним, в Италии 30 января временно заблокировали круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого находится около 6 тыс. пассажиров. Корабль находится в порту города Чивитавеккья, в двух туристов обнаружили симптомы коронавируса 2019-nCoV — повышение температуры и респираторные проблемы.