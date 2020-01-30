Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В итальянском порту заблокировали круизный лайнер Costa Crociere. Фото: gdsit

В порту Италии заблокировали круизный лайнер, у пассажиров обнаружили симптомы коронавируса

30 янв 2020, 13:21
999

В Италии временно заблокировали круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого находится около 6 тыс. пассажиров.

Корабль находится в порту города Чивитавеккья, что в почти 100 км от Рима. Такие меры приняли после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы коронавируса 2019-nCoV — повышение температуры и респираторные проблемы. Мужа и жену поместили в санитарный изолятор на судне. Об этом сообщает канал Rai News24.

Оказалось, что лайнер совершает круиз по Средиземноморью. Китайская пара поднялась на борт в Савоне несколько дней назад. Ранее, 25 января, они прибыли в миланский аэропорт Мальпенса. В порт Чивитавеккья отправились медики, которые должны провести тест на наличие в них коронавируса.

Другим пассажирам лайнера запретили пока сходить на берег.

Ранее сообщалось, что жертвами нового коронавируса 2019-nCoV в Китае стали 170 человек. Власти КНР заявляли, что уже есть 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, которую вызывает этот вирус.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Катастрофа MH17: ЕСПЧ разрешил экстрадировать «коменданта Снежного» Цемаха в Нидерланды

Защита Владимира Цемаха — «коменданта» оккупированного города Снежное Донецкой области во время катастрофы малазийского «Боинга», не смог добиться от ЕСПЧ запрета на его экстрадицию в Нидерланды

Новости мира
13:33

В порту Италии заблокировали круизный лайнер, у пассажиров обнаружили симптомы коронавируса

В итальянском порту Чивитавеккья заблокировали круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого находятся почти 6 тыс. пассажиров. Это сделали после того, как у двух туристов обнаружили симптомы нового коронавируса 2019-nCoV

Новости мира
13:21

А казачок-то засланный! Украинский делегат Левочкина голосовала за возвращение России в ПАСЕ

За восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ голосовали не только представители стран Западной Европы, поддержала агрессора и одна представительница Украины. Юлия Левочкина из ОПЗЖ отдала свой голос за РФ

Новости Украины
11:18