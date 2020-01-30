В итальянском порту заблокировали круизный лайнер Costa Crociere. Фото: gdsit

https://racurs.ua/n132892-v-portu-italii-zablokirovali-kruiznyy-layner-u-passajirov-obnarujili-simptomy-koronavirusa.html

Ракурс

В Италии временно заблокировали круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого находится около 6 тыс. пассажиров.

Корабль находится в порту города Чивитавеккья, что в почти 100 км от Рима. Такие меры приняли после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы коронавируса 2019-nCoV — повышение температуры и респираторные проблемы. Мужа и жену поместили в санитарный изолятор на судне. Об этом сообщает канал Rai News24.

Оказалось, что лайнер совершает круиз по Средиземноморью. Китайская пара поднялась на борт в Савоне несколько дней назад. Ранее, 25 января, они прибыли в миланский аэропорт Мальпенса. В порт Чивитавеккья отправились медики, которые должны провести тест на наличие в них коронавируса.

Другим пассажирам лайнера запретили пока сходить на берег.

Ранее сообщалось, что жертвами нового коронавируса 2019-nCoV в Китае стали 170 человек. Власти КНР заявляли, что уже есть 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, которую вызывает этот вирус.