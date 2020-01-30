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В італійському порту заблокували круїзний лайнер Costa Crociere. Фото: gdsit

В порту Італії заблокували круїзний лайнер, у пасажирів виявили симптоми коронавірусу

30 січ 2020, 13:21
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В Італії тимчасово заблокували круїзний лайнер Costa Crociere, на борту якого перебуває приблизно 6 тис. пасажирів.

Корабель перебуває в порту міста Чивітавекк’я, що за майже за 100 км від Риму. Такі заходи прийняли після того, як у двох туристів з китайського Гонконгу виявили симптоми коронавірусу 2019-nCoV — підвищення температури та респіраторні проблеми. Чоловіка та дружину помістили в санітарний ізолятор на судні. Про це повідомляє канал Rai News24.

Виявилося, що лайнер здійснює круїз по Середземномор’ю. Китайська пара піднялася на борт у Савоні кілька днів тому. Раніше, 25 січня, вони прибули в міланський аеропорт Мальпенса. У порт Чивітавекк’я вирушили медики, які повинні провести тест на наявність у них коронавірусу.

Іншим пасажирам лайнера заборонили поки сходити на берег.

Раніше повідомлялося, що жертвами нового коронавірусу 2019-nCoV в Китаї стали 170 осіб. Влада КНР заявляла, що вже є 7 тис. 711 підтверджених випадків захворювання на пневмонію, яку викликає цей вірус.


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