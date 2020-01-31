Эпидемия коронавируса МВФ поможет Китаю справиться с экономическими последствиями, фото: Pexels

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Ракурс

Эпидемия коронавируса стремительно распространяется в Китае.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности помочь справиться с экономическими последствиями. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

Представитель организации Джерри Райс рассказал, что уже готовится соответствующий план действий. По мнению чиновника, пока еще рано оценивать экономические последствия вспышки нового вируса для экономики Китая и мира. Все зависит от скорости распространения заболевания.

Вспышка болезни на территории КНР повлияла на работу международных компаний. Это спровоцировало временное падение цен на нефть и акции большинства публичных компаний.

«МВФ готов помочь странам», — сообщил Райс.

Он добавил, что специалисты проводят оценку экономических последствий воздействия коронавируса. Отчет о подсчете окончательных убытков для мировой экономики опубликуют позже.

Ранее из-за коронавирус компании MSC и Costa отменили пассажирские круизы из китайских портов. В мире более 200 человек погибли из-за неизвестной пневмонии.