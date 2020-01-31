Соцмережі і Зеленська: перша леді поскаржилася на «турбулентність» її аканту у Facebook, фото — Фейсбук В.Зеленського

https://racurs.ua/ua/n132971-zelenska-poskarjylasya-na-turbulentnist-yiyi-akantu-u-facebook.html

Ракурс

Дружина президента України Олена Зеленська поскаржилася на те, що її новостворена сторінка у Фейсбук перебувала у зоні турбулентності.

Перша леді України розповіла, що її акаунт тимчасово заблокували через підозрілу активність в обліковому записі. Така ситуація тривала два дні. Йшлося про «підвищену підозрілу активність».

Згодом дописи відновили, але Зеленська вирішила дублювати дописи і в Instagram.

Перша леді 27 січня створила сторінку у Фейсбук і розповіла, що у цій соціальній мережі буде публікувати інформативні пости. Акаунт в Instagram буде використовуватися «виключно для емоцій».

Після появи аканту Зеленської користувачі соцмережі залишили під першим постом понад 10 тис. коментарів. Більшість з них були негативні чи образливі. Через три дні акаунт дружини президента зник, а згодом знову з’явився.